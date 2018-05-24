Немецкий журнал изобразил сборную Германии по футболу в виде символов коммунизма

Немецкий журнал 11 Freunde выпустил специальный номер к чемпионату мира по футболу в России.

На обложке изображены наставник сборной Германии Йоахим Лёв, защитник Матс Хуммельс и полузащитник Месут Озил. Футболисты и тренер представлены в виде символов коммунизма. Лёв — в образе Владимира Ленина, Хуммельс — в образе Фридриха Энгельса, Озил — в образе Карла Маркса.

Ранее сборная России по футболу организовала акцию приветствия команд — участниц предстоящего чемпионата мира.