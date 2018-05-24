Президент «Ювентуса» предложил пересмотреть формат Лиги чемпионов
«Мы все хотим больше международных игр и меньше внутренних, в сочетании с общим сокращением матчей. Все клубы хотят больше европейских игр для развития своих брендов», — приводит слова Аньелли The Guardian.
Он отметил, что подобные изменения являются естественной эволюцией турнира.
«Хотим обсудить это предложение. Могу заверить вас, что у многих моих коллег очень похожие взгляды», — добавил функционер.
Ранее Александер Чеферин раскритиковал Джанни Инфантино за намерение ФИФА создать турнир на деньги неизвестных инвесторов.