Чеферин раскритиковал Инфантино за намерение ФИФА создать турнир на деньги неизвестных инвесторов

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал инициативу главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, предложившего создать новый турнир для сборных на деньги неизвестных инвесторов.

«Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослеплённые стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна. Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами», — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В начале апреля 2018 года СМИ сообщили, что ближневосточные инвесторы хотят выкупить у ФИФА права на два турнира за $25 млрд.

Ранее в УЕФА выразили обеспокоенность предложениями ФИФА по новым футбольным турнирам.

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