Чеферин раскритиковал Инфантино за намерение ФИФА создать турнир на деньги неизвестных инвесторов
«Я не могу согласиться с тем, что некоторые люди, ослеплённые стремлением к прибыли, рассматривают возможность продать душу футбольных турниров частным фондам, репутация которых неясна. Пока я буду президентом УЕФА, мы не будем преследовать эгоистичные цели или скрываться за ложными предлогами», — приводит слова Чеферина ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В начале апреля 2018 года СМИ сообщили, что ближневосточные инвесторы хотят выкупить у ФИФА права на два турнира за $25 млрд.
Ранее в УЕФА выразили обеспокоенность предложениями ФИФА по новым футбольным турнирам.