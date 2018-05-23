ФИФА назвала имена исполнителей официальной песни ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) сообщила имена исполнителей, которые запишут официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В рамках очередного интересного сотрудничества ФИФА и Sony Music Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи исполнят Live It Up — официальную песню чемпионата мира по футболу — 2018 в России, спродюсированную диджеем и композитором Дипло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что песня будет доступна на различных музыкальных платформах 25 мая, а 7 июня представят официальный видеоклип.

Ранее сообщалось, что Наталия Орейро записала песню к ЧМ-2018 по футболу.