Павлюченкова обыграла Вихлянцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.
Встреча завершилась в двух партиях со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сыграет против Зарины Дияс из Казахстана. Матч состоится 25 мая.
Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анна Калинская и Анна Блинкова вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».
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