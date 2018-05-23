Павлюченкова обыграла Вихлянцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.

Встреча завершилась в двух партиях со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сыграет против Зарины Дияс из Казахстана. Матч состоится 25 мая.

Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анна Калинская и Анна Блинкова вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных