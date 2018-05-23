Павлюченкова обыграла Вихлянцеву и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.

Встреча завершилась в двух партиях со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова сыграет против Зарины Дияс из Казахстана. Матч состоится 25 мая.

Ранее российские теннисистки Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анна Калинская и Анна Блинкова вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».