Кудерметова, Родина, Калинская и Блинкова вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос»

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Российские теннисистки Вероника Кудерметова, Евгения Родина, Анна Калинская и Анна Блинкова вышли во второй круг квалификации «Ролан Гаррос».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кудерметова переиграла француженку Сару Цакаревич (7:5, 6:0), Родина оказалась сильнее представительницы Индии Анкиты Райны (6:3, 7:6), Калинская победила американку Кайлу Дэй (6:2, 6:0), а Блинкова взяла верх над Чаглой Буюкакчай из Турции (6:3, 6:2).

Матчи с участием потенциальных соперниц Калинской и Блинковой были отложены из-за дождя. Кудерметова в следующем раунде встретится с Николь Гиббз (США), Родина — с Сабиной Шариповой (Узбекистан).

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