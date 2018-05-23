«Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в четвёртом матче и сравнял счёт в серии плей-офф НБА

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«Хьюстон Рокетс» на выезде переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 95:92.

В составе «Хьюстона» 30 очков набрал Джеймс Харден, 27 — Крис Пол.

У «Голден Стэйт» дабл-дабл оформили Кевин Дюрант (27 очков и 12 подборов) и Дрэймонд Грин (11 очков и 13 подборов). 28 очков записал на свой счёт Стефен Карри.

Счёт в серии стал равным — 2:2. Следующая игра состоится в Хьюстоне 25 мая.

Ранее форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по точным броскам с игры в плей-офф.

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