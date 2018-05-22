Леброн Джеймс установил рекорд НБА по точным броскам с игры в плей-офф НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по точным броскам с игры в плей-офф.

Джеймс побил достижение Карима Абдул-Джаббара, установленное в 1989 году.

В четвёртом матче полуфинала НБА с «Болтон Селтикс» Джеймс набрал 44 очка и довёл число своих точных бросков до отметки 2368. Абдул-Джаббар сделал в плей-офф 2356 точных бросков с игры в матчах плей-офф.

Ранее «Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии полуфинала плей-офф НБА.