«Кливленд» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Бостоном», Джеймс набрал 44 очка

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«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 111:102.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Леброн Джеймс, набравший 44 очка. Дабл-дабл оформил Тристан Томпсон (13 очков и 12 подборов).

У «Бостона» Джейлен Браун записал на свой счёт 25 очков, а Терри Розье — 16 очков и 11 результативных передач.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:2. Пятый матч пройдёт в Бостоне 23 мая.

Ранее защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский получил приглашение в лагерь НБА — NBA Global Camp.

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