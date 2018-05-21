Баскетболист «Автодора» получил приглашение в лагерь НБА

Защитник саратовского «Автодора» Никита Михайловский получил приглашение в лагерь Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — NBA Global Camp.

«17-летний воспитанник «Автодора» вошёл в топ-12 самых перспективных европейских баскетболистов своей возрастной категории, которые примут участие в NBA Global Camp 2018», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что в рамках лагеря приглашённые игроки смогут проявить себя в тренировочных занятиях и матчах на глазах скаутов команд НБА.

В нынешнем сезоне Михайловский провёл десять матчей в Единой лиге ВТБ в составе «Автодора».

Ранее сообщалось, что бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон может возглавить «Детройт Пистонс».