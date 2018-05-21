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Стал известен окончательный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018 по футболу

21 мая 2018, 19:27

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли официально огласил состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

В заявку из 23 футболистов вошли:

Вратари: Кабальеро («Челси»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Франко Армани («Ривер Плейт»);

защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»).

полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джованни Ло Чельсо (оба — «ПСЖ»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»).

нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гонсало Игуаин («Ювентус»).

На групповом этапе турнира национальная команда Аргентины встретится с Исландией, Хорватией и Нигерией.

Ранее сообщалось, что Паредес не попадёт в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018 по футболу.

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