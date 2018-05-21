Световые шоу в честь ЧМ-2018 покажут на фасаде «Манежа» с 1 по 10 июня

Световые шоу в честь чемпионата мира по футболу 2018 года покажут на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» с 1 по 10 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, будет отображено ночное поле с зеленеющей травой, затем в небе загорится звезда, которая превратится в мяч. После на поле выйдут спортсмены. Также появится талисман ЧМ-2018 — волк Забивака.

Кроме того, зрителям покажут карточный домик, причём на каждой из карт представлен футболист той или иной сборной.

Тематические 3D-шоу будут проходить каждый вечер с 21:30 до 23:00.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что монтаж временных сооружений к ЧМ-2018 должны завершить к концу мая.