Россияне завоевали шесть золотых медалей в заключительный день ЧЕ по самбо в Афинах

Россияне завоевали шесть золотых медалей в заключительный день чемпионата Европы по самбо в Афинах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Обладателями наград высшей пробы стали Владимир Березовский (весовая категория до 62 кг), Евгений Максимов (до 82 кг), Артём Осипенко (свыше 100 кг), Анастасия Валова (до 56 кг), Аржаан Чылбак (боевое самбо, до 52 кг) и Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо, до 68 кг).

Всего на соревнованиях российские спортсмены выиграли 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что сборная России по боевому самбо завоевала семь наград во второй день чемпионата Европы.