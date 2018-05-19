Сборная России по боевому самбо завоевала семь наград во второй день чемпионата Европы

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Сборная России по боевому самбо завоевала семь наград во второй день чемпионата Европы в греческих Афинах.

Татьяна Шуянова (до 52 кг), Александр Сарайкин (до 74 кг) и Валентин Молдавский (свыше 100 кг) стали чемпионами Европы в своих весовых категориях, сообщает ТАСС.

Валерия Анисимова (до 64 кг) и Александр Нестеров (до 62 кг) завоевали серебряные медали.

Анна Жижина (до 80 кг) и Владимир Гладких (до 57 кг) стали бронзовыми призёрами.

Ранее сборная России по боевому самбо завоевала три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей в первый день чемпионата Европы в греческих Афинах.

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