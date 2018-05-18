Россияне завоевали три золота в первый день чемпионата Европы по боевому самбо

Сборная России по боевому самбо завоевала три золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей в первый день чемпионата Европы в греческих Афинах.

Ольга Титова (до 48 кг), Яна Шевченко (до 60 кг) и Антон Коновалов (до 90 кг) стали лучшими в своих весовых категориях, сообщает ТАСС.

Виктор Немков (до 100 кг) уступил в финале и завоевал серебро.

Евгений Ерёмин (до 52 кг), Родион Асканаков (до 57 кг), Евгений Сухомлинов (до 68 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг) и Николай Гончаров (до 74 кг) стали бронзовыми призёрами.

Сборная России занимает второе место в неофициальном общекомандном зачёте турнира. Лидирует сборная Украины (4-1-2), третьей идёт команда Белоруссии (1-2-3).

Ранее старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков сообщил, что три спортсмена вынуждены пропустить чемпионат Европы в Афинах по причине отказа Генерального консульства Греции в Москве в выдаче им виз.