Три российских самбиста пропустят ЧЕ из-за отказа Греции в выдаче виз

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Старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков сообщил, что трое спортсменов вынуждены пропустить чемпионат Европы в Афинах по причине отказа Генерального консульства Греции в Москве в выдаче им виз для въезда в страну.

«Для нас это решение пока остаётся загадкой, будем разбираться, причин нам пока никто не объясняет», — приводит слова Конакова ТАСС.

Он отметил, что такое с российскими самбистами случается впервые.

«Когда узнаем причины, подключим к этому европейскую и международную федерации самбо. Если бы документы были неправильно заполнены только у одного, то это было бы объяснимо, но когда речь идёт о нескольких спортсменах, то это уже неприятная тенденция», — добавил тренер.

В выдаче виз было отказано Мухтару Гамзаеву (весовая категория до 57 кг), Эжеру Енчинову (до 62 кг) и Дмитрию Самойлову (до 82 кг).

Чемпионат Европы по самбо пройдёт с 18 по 20 мая в Афинах.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в командном зачёте на ЧЕ по тхэквондо.

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