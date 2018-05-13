Сборная России победила в командном зачёте на ЧЕ по тхэквондо

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Сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по тхэквондо, который прошёл в Казани.

В заключительный день соревнований золото и серебро в копилку сборной России принёс Владислав Ларин (весовая категория свыше 87 кг).

Серебряные награды завоевали Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Арина Животкова (до 73 кг). Бронзовые награды в активе Олега Кузнецова и Юрия Кириченко (оба — свыше 87 кг), а также Ольги Ивановой (свыше 73 кг).

Таким образом, на счету сборной России 15 медалей, среди которых четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых.

Второе место в командном зачёте у представителей Турции — девять наград. Тройку замкнула команда Хорватии с восемью медалями.

Ранее сообщалось, что Полина Хан выиграла бронзу в весе до 67 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.

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