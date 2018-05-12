Хан выиграла бронзу в весе до 67 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

Россиянка Полина Хан стала обладательницей бронзовой медали на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

Хан добралась до полуфинала в весовой категории до 67 кг. Ещё одну бронзу завоевала итальянка Даниэла Ротоло.

Золото выиграла британка Лорен Уильямс, в финале победившая представительницу Турции Нур Татар.

Ранее сообщалось, что Максим Храмцов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 80 кг.