Храмцов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 80 кг
Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую награду в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.
В финальном поединке Храмцов одержал победу над представителем Молдавии Аароном Куком.
Бронзу завоевали азербайджанец Милад Бейджи и норвежец Рихард Андре Ордеманн.
Ранее сообщалось, что Сармат Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.
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