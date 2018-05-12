Храмцов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 80 кг

Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую награду в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

В финальном поединке Храмцов одержал победу над представителем Молдавии Аароном Куком. Бронзу завоевали азербайджанец Милад Бейджи и норвежец Рихард Андре Ордеманн. Ранее сообщалось, что Сармат Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.