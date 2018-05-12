Храмцов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 80 кг

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Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую награду в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

В финальном поединке Храмцов одержал победу над представителем Молдавии Аароном Куком.

Бронзу завоевали азербайджанец Милад Бейджи и норвежец Рихард Андре Ордеманн.

Ранее сообщалось, что Сармат Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.

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