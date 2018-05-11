Россиянин Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

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Российский тхэквондист Сармат Цакоев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 68 кг на чемпионате Европы, который проходит в Казани.
Россиянин Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани
  • Сармат Цакоев
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В финальном поединке Цакоев проиграл британцу Кристиану Макнишу.

Бронзовые награды завоевали россияне Вячеслав Минин и поляк Кароль Робак.

Ранее сообщалось, что Татьяна Кудашова стала чемпионкой Европы по тхэквондо в категории до 53 кг.

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