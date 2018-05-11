Россиянин Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани
Российский тхэквондист Сармат Цакоев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 68 кг на чемпионате Европы, который проходит в Казани.
- Сармат Цакоев
- vk.com
В финальном поединке Цакоев проиграл британцу Кристиану Макнишу.
Бронзовые награды завоевали россияне Вячеслав Минин и поляк Кароль Робак.
Ранее сообщалось, что Татьяна Кудашова стала чемпионкой Европы по тхэквондо в категории до 53 кг.
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