Россиянин Цакоев завоевал серебро в весе до 68 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

Российский тхэквондист Сармат Цакоев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 68 кг на чемпионате Европы, который проходит в Казани.

Сармат Цакоев

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В финальном поединке Цакоев проиграл британцу Кристиану Макнишу. Бронзовые награды завоевали россияне Вячеслав Минин и поляк Кароль Робак. Ранее сообщалось, что Татьяна Кудашова стала чемпионкой Европы по тхэквондо в категории до 53 кг.