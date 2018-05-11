Кудашова стала чемпионкой Европы по тхэквондо в категории до 53 кг
Россиянка Татьяна Кудашова завоевала золотую награду в весовой категории до 53 кг на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.
В финальном поединке российская спортсменка победила представительницу Латвии Инессу Тарвиду.
Бронзовые награды завоевали немка Маделин Фольгман и сербка Тияна Богданович.
Ранее сообщалось, что Наталья Антипенко выиграла серебро в весе до 49 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.
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