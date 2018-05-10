Россиянка Антипенко выиграла серебро в весе до 49 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

Россиянка Наталья Антипенко стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

Об этом сообщает РИА Новости.

В финальном поединке в весовой категории до 49 кг российская спортсменка потерпела поражение от хорватки Кристины Томич.

Чемпионат Европы по тхэквондо завершится 13 мая.

Ранее сообщалось, что россиянин Гагиев завоевал серебро в весе до 54 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.