Россиянка Антипенко выиграла серебро в весе до 49 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани
Россиянка Наталья Антипенко стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.
Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном поединке в весовой категории до 49 кг российская спортсменка потерпела поражение от хорватки Кристины Томич.
Чемпионат Европы по тхэквондо завершится 13 мая.
Ранее сообщалось, что россиянин Гагиев завоевал серебро в весе до 54 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани.
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