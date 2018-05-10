Россиянин Гагиев завоевал серебро в весе до 54 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани
Российский тхэквондист Магомед Гагиев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 54 кг на чемпионате Европы, который проходит в Казани.
- Магомед Гагиев
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Об этом сообщает РИА Новости.
В финальном поединке российский спортсмен потерпел поражение от испанца Адриана Висента.
Чемпионат Европы по тхэквондо завершится 13 мая
Ранее сообщалось, что Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 58 кг.
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