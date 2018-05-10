Россиянин Гагиев завоевал серебро в весе до 54 кг на ЧЕ по тхэквондо в Казани

Российский тхэквондист Магомед Гагиев завоевал серебряную медаль в весовой категории до 54 кг на чемпионате Европы, который проходит в Казани.

Об этом сообщает РИА Новости. В финальном поединке российский спортсмен потерпел поражение от испанца Адриана Висента. Чемпионат Европы по тхэквондо завершится 13 мая Ранее сообщалось, что Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 58 кг.