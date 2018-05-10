Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в категории до 58 кг

Россиянин Михаил Артамонов завоевал золотую медаль чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.

Об этом сообщает ТАСС. В финальном поединке весовой категории до 58 кг российский спортсмен победил испанца Хесуса Тортосу. Чемпионат Европы завершится 13 мая. Ранее сообщалось, что сборная России победила в командном зачёте на ЧЕ по борьбе.