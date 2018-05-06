Сборная России победила в командном зачёте на ЧЕ по борьбе

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Сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по борьбе, который прошёл в Каспийске.

Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне завоевали 12 золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

На второй позиции расположилась национальная команда Турции, выигравшая пять золотых и восемь бронзовых наград. Третьим стал Азербайджан (4-5-9).

Ранее сообщалось, что россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золото ЧЕ по вольной борьбе в весе до 92 кг.

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