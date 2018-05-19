Московский ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» в полуфинале баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 92:83 в пользу испанского клуба.

В финале «Реал» сыграет с турецким «Фенербахче» 20 мая.

Как отмечается, ЦСКА сразится с литовским «Жальгирисом» в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» переиграл литовский «Жальгирис» и вышел в финал баскетбольной Евролиги.