«Фенербахче» переиграл «Жальгирис» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Турецкий «Фенербахче» переиграл литовский «Жальгирис» в полуфинале баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 76:67.

В финале «Фенербахче» встретится с победителем пары ЦСКА — «Реал Мадрид». Второй полуфинал состоится в 22:00.

«Финал четырёх» Евролиги проходит в Белграде.

Ранее президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу назвал причину, по которой Москва не получила право на проведение «Финала четырёх» 2019 года.