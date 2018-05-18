«Фенербахче» переиграл «Жальгирис» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Турецкий «Фенербахче» переиграл литовский «Жальгирис» в полуфинале баскетбольной Евролиги.
Встреча завершилась со счётом 76:67.
В финале «Фенербахче» встретится с победителем пары ЦСКА — «Реал Мадрид». Второй полуфинал состоится в 22:00.
«Финал четырёх» Евролиги проходит в Белграде.
Ранее президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу назвал причину, по которой Москва не получила право на проведение «Финала четырёх» 2019 года.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен