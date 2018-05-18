Резцова: кто бы ни победил, Майгуров или Драчёв, мало что изменится в биатлоне
«Я должна была присутствовать, но меня там не было. Так что не знаю, почему только к третьему туру всё решилось. Естественно, деньги играли свою роль. Я уже говорила, что, кто бы ни победил — Виктор Майгуров или Владимир Драчёв, — мало что изменится в биатлоне. Могу сказать, что это была нечестная конференция», — проводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».
18 мая на отчётно-выборной конференции СБР Драчёв был избран новым президентом организации, опередив по количеству голосов Майгурова.
Ранее Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в сборную России по биатлону.