Резцова: кто бы ни победил, Майгуров или Драчёв, мало что изменится в биатлоне

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение об отчётно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР), на которой был избран новый руководитель организации.

«Я должна была присутствовать, но меня там не было. Так что не знаю, почему только к третьему туру всё решилось. Естественно, деньги играли свою роль. Я уже говорила, что, кто бы ни победил — Виктор Майгуров или Владимир Драчёв, — мало что изменится в биатлоне. Могу сказать, что это была нечестная конференция», — проводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

18 мая на отчётно-выборной конференции СБР Драчёв был избран новым президентом организации, опередив по количеству голосов Майгурова.

Ранее Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в сборную России по биатлону.

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