Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в тренерский штаб национальной команды по биатлону.

«В шорт-лист на роль старших тренеров сборных входят 10—12 человек, обсуждать кандидатов правление СБР будет 21 мая. Иностранцев в шорт-листе нет», — приводит слова Драчёва ТАСС. Ранее Ольга Зайцева заявила о готовности работать в СБР.