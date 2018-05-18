Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в сборную России по биатлону

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в тренерский штаб национальной команды по биатлону.

«В шорт-лист на роль старших тренеров сборных входят 10—12 человек, обсуждать кандидатов правление СБР будет 21 мая. Иностранцев в шорт-листе нет», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Ранее Ольга Зайцева заявила о готовности работать в СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Биатлон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных