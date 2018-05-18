Майгуров будет работать в правлении СБР и отвечать за международные отношения

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров, баллотировавшийся на должность главы Союза биатлонистов России (СБР), будет работать в правлении организации и отвечать за международные отношения.

«Майгуров будет работать членом правления и отвечать за международные отношения. Это очень сложный вопрос, не от нас всё будет зависеть. Исполком IBU состоится уже совсем скоро, от него будет зависеть судьба нашей сборной, будем мы выступать или нет. Надеюсь, что всё будет хорошо, что мы будем выступать на Кубках мира и Кубках IBU, поедем вместе с Виктором на исполком, это необходимо», — приводит ТАСС слова главы СБР Владимира Драчёва.

18 мая на отчётно-выборной конференции СБР Драчёв был избран новым президентом организации, опередив по количеству голосов Майгурова.

Ранее Драчёв заявил, что иностранные специалисты не будут приглашаться в сборную России по биатлону.