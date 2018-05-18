Шауб: слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре

Боец ММА Брендан Шауб заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор могут провести бой в 2018 году.

«Я слышал, что Нурмагомедов и Макгрегор встретятся в сентябре. Я хоть и не работаю в UFC, но какая-то информация у меня есть», — приводит «Чемпионат» слова Шауба, которые тот сказал в своём подкасте Below The Belt.

Он отметил, что не знает, правдива ли эта информация или желаемое выдают за действительное.

В сентябре состоится первый турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.

Ранее сообщалось, что бой между Олейником и Вердумом может пройти на турнире UFC в Москве.