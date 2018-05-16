Бой между Олейником и Вердумом может пройти на турнире UFC в Москве
Поединок между россиянином Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисио Вердумом может пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Олейника.
«Сейчас работаем над организацией боя. Это будет или Москва, или Сан-Паулу», — сказал Олейник.
Ранее сообщалось, что первый турнир UFC в России состоится в Москве 15 сентября.
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