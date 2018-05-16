Бой между Олейником и Вердумом может пройти на турнире UFC в Москве

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Поединок между россиянином Алексеем Олейником и бразильцем Фабрисио Вердумом может пройти на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Олейника.

«Сейчас работаем над организацией боя. Это будет или Москва, или Сан-Паулу», — сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что первый турнир UFC в России состоится в Москве 15 сентября.

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