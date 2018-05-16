Первый в истории турнир UFC в России состоится в Москве 15 сентября

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Первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России пройдёт 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Об этом сообщает официальный сайт UFC.

Отмечается, что продажа билетов начнётся 1 июня. Состав участников соревнований пока неизвестен.

Ранее Нурмагомедов не исключил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боёв.

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