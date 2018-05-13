Нурмагомедов не исключил, что Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боёв

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может стать его секундантом в одном из боёв.

«Хороший вопрос, я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом. Думаю, что если у них будет межсезонье — то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то боюсь, что не получится», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Нурмагомедов и Роналду поддерживают дружеские отношения.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не планирует менять весовую категорию.

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