Нурмагомедов заявил, что не планирует менять весовую категорию

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не планирует менять весовую категорию.

«Будет разумно Макса Холлоуэя поднять в более тяжёлую весовую категорию. В лёгком весе много соперников, с кем получился бы более громкий бой, чем с ним. Я не вижу смысла переходить в другой вес, терять здоровье на весогонке. Так что я не планирую переходить, останусь в весе 70 кг», — приводит ТАСС слова Нурмагомедова.

В активе российского спортсмена 26 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России.