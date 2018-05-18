СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»

Аргентинец Диего Марадона, который стал новым председателем правления брестского «Динамо», имеет право расторгнуть контракт с клубом через год, если не сможет приспособиться к местному климату.

Диего Марадона

Reuters

Об этом сообщает La Nacion. Отмечается, что по условиям контракта он может пригласить в белорусский клуб до пяти помощников. Ранее министр спорта Белоруссии рассказал, почему брестское «Динамо» наняло Марадону. 16 мая легендарный аргентинский футболист стал председателем правления брестского «Динамо», подписав трёхлетнее соглашение.