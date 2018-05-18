СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»

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Аргентинец Диего Марадона, который стал новым председателем правления брестского «Динамо», имеет право расторгнуть контракт с клубом через год, если не сможет приспособиться к местному климату.
СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»
  • Диего Марадона
  • Reuters

Об этом сообщает La Nacion.

Отмечается, что по условиям контракта он может пригласить в белорусский клуб до пяти помощников.

Ранее министр спорта Белоруссии рассказал, почему брестское «Динамо» наняло Марадону.

16 мая легендарный аргентинский футболист стал председателем правления брестского «Динамо», подписав трёхлетнее соглашение.

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