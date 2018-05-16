Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 57-летним аргентинцем рассчитано на три года.

Отмечается, что Марадона приступит к своим обязанностям после чемпионата мира по футболу 2018 года в России и будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

Ранее СМИ сообщали, что Марадона может возглавить футбольный клуб из Белоруссии.

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