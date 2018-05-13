СМИ: Диего Марадона может возглавить футбольный клуб из Белоруссии

Короткая ссылка
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером белорусского футбольного клуба «Динамо» из Бреста.

Об этом сообщает Clarin.

Агент Марадоны заявил, что 14 мая проведёт переговоры с представителями клуба.

«Мы собираемся проанализировать всё, мы должны выбрать лучший вариант для Диего. Мы должны учитывать всё: погоду, уровень команды и возможное усиление», — сказал адвокат аргентинца Матиас Морла.

В настоящий момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате Белоруссии после семи матчей.

Ранее сообщалось, что Марадона вернулся на должность главного тренера клуба из ОАЭ спустя три дня после увольнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных