СМИ: Диего Марадона может возглавить футбольный клуб из Белоруссии
Об этом сообщает Clarin.
Агент Марадоны заявил, что 14 мая проведёт переговоры с представителями клуба.
«Мы собираемся проанализировать всё, мы должны выбрать лучший вариант для Диего. Мы должны учитывать всё: погоду, уровень команды и возможное усиление», — сказал адвокат аргентинца Матиас Морла.
В настоящий момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате Белоруссии после семи матчей.
Ранее сообщалось, что Марадона вернулся на должность главного тренера клуба из ОАЭ спустя три дня после увольнения.