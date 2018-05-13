СМИ: Диего Марадона может возглавить футбольный клуб из Белоруссии

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона может стать главным тренером белорусского футбольного клуба «Динамо» из Бреста.

Об этом сообщает Clarin.

Агент Марадоны заявил, что 14 мая проведёт переговоры с представителями клуба.

«Мы собираемся проанализировать всё, мы должны выбрать лучший вариант для Диего. Мы должны учитывать всё: погоду, уровень команды и возможное усиление», — сказал адвокат аргентинца Матиас Морла.

В настоящий момент «Динамо» занимает седьмое место в чемпионате Белоруссии после семи матчей.

Ранее сообщалось, что Марадона вернулся на должность главного тренера клуба из ОАЭ спустя три дня после увольнения.