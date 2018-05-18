Министр спорта Белоруссии рассказал, почему брестское «Динамо» наняло Марадону

Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, почему брестский футбольный клуб «Динамо» нанял легендарного аргентинца Диего Марадону председателем правления.

«Сегодня многие говорят о Диего Марадоне как о специалисте, который что-то привнесет в белорусский футбол. Я не думаю, что он глубоко что-то в нём изменит. Но даже то, что лучший футболист XX века будет ассоциироваться с Брестом, уже мудрое решение. Чем больше таких специалистов будет приобщено к футболу, тем выше будет популяризация этого вида спорта», — приводит слова Ковальчука БЕЛТА.

Ранее стало известно, что Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».