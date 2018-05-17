Воробьёв прокомментировал удаление Капризова в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал удаление Кирилла Капризова в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Не хотел бы сейчас раздувать тему судейства. В принципе, удаление в овертайме можно было давать», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

На 64-й минуте Капризов получил малый штраф за удар соперника по рукам, после чего канадцы реализовали большинство и одержали победу в матче.

Ранее Сергей Андронов посетовал на судейство в матче Россия — Канада на ЧМ по хоккею.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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