Сборная России сравняла счёт в матче с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании между сборными России и Канады завершился второй период.

На 31-й минуте встречи Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество Канады, но уже спустя две минуты Илья Михеев сократил отставание, а на 38-й минуте Александр Барабанов сравнял счёт матча. Таким образом, после 40 минут встречи команды играют вничью — 2:2. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.