Сборная России сравняла счёт в матче с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании между сборными России и Канады завершился второй период.
На 31-й минуте встречи Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество Канады, но уже спустя две минуты Илья Михеев сократил отставание, а на 38-й минуте Александр Барабанов сравнял счёт матча.
Таким образом, после 40 минут встречи команды играют вничью — 2:2.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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