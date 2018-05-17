Буффон: я заслуживаю наказания за то, что сказал об арбитре Оливере после матча

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признал, что заслуживает наказания за свои слова в адрес арбитра Майкла Оливера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Я думаю, что заслуживаю наказания за то, что сказал о Майкле Оливере... Судья дал мне красную карточку, которую я до сих пор не понимаю. Но что касается сказанного вне поля, то я пересёк границу дозволенного», — приводит слова Буффона Football Italia.

Он отметил, что очень сожалеет о произошедшем.

«Если бы я увидел его два дня спустя, то обнял бы его и извинился, но также сказал бы, что он мог бы быть немного спокойнее в такой важной игре для нас и для меня», — добавил итальянский голкипер.

11 мая УЕФА открыл дело в отношении Буффона по итогам ответного матча ЛЧ с «Реалом».

Ранее сообщалось, что Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».

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