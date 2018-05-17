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Роспотребнадзор заявил о 704 случаях завышения цен в отелях перед ЧМ-2018

17 мая 2018, 16:17

Роспотребнадзор сообщил о 704 случаях завышения цен в отелях перед чемпионатом мира по футболу — 2018, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также выявлено 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Совокупная сумма штрафов превысила 8,7 млн рублей.

Проверено более 18,5 тыс. заведений, оказывающих гостиничные услуги в городах — участниках ЧМ-2018. В 704 случаях отели завысили цены на время чемпионата.

В общей сложности заведено около 2 тыс. дел об административных правонарушениях, в суд подано 190 исков.

В апреле «Реальное время» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о 539 случаях завышения цен на обслуживание в гостиницах в городах — участниках чемпионата мира по футболу 2018 года.

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