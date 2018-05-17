Эксперт считает, что сборная России по хоккею выглядит сильнее на ЧМ, чем на Играх в Пхёнчхане

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Бывший хоккеист санкт-петербургского СКА Александр Юдин считает, что нынешняя сборная России, выступающая на чемпионате мира в Дании, сильнее, чем та, что стала победителем Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«По играм на групповом этапе у меня сложилось впечатление, что по скорости и другим показателям эта команда значительно сильнее олимпийской, как бы удивительно это ни звучало», — заявил Юдин в эксклюзивном интервью RT.

Он также не согласился с мнением, что Олимпийские игры в Пхёнчхане стали самыми скучными за последнее время.

«Вы знаете, проигравшие всегда будут чем-то недовольны. В тот момент все пытались найти какие-то отговорки, ссылались на то, что канадцы, американцы не выставляли свои сильнейшие составы. Но ведь и в наших рядах не было лидеров», — заключил Юдин. 

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предположил, за счёт чего российская сборная может победить Канаду в матче 1/4 финала чемпионата мира в Дании.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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