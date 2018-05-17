Легкоатлетка Соколова — о недопуске: мне всё уже надоело

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова рассказала о своём отношении к решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о недопуске к соревнованиям.

IAAF отклонила заявки десяти российских легкоатлетов, в том числе Соколовой, на допуск к международным соревнованиям на 2018 год в нейтральном статусе в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования.

«Мне отказали? Спасибо за новость, не знала... Всё уже надоело, не знаю, что делать дальше», — рассказала Соколова.

Она посетовала на то, что в 2017 году IAAF допускала спортсменов, не включённых в пул. Спортсменка просила, чтобы тренеры сборной России включили её в список Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для тестирования.

«Мой тренер на протяжении всего года пытался достучаться до старших тренеров сборной России, чтобы меня включили в пул РУСАДА, но понимания он не находил. Так что в пуле РУСАДА меня до сих пор нет, мне это непонятно», — добавила она.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что РУСАДА не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.