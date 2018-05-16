IAAF отказала в предоставлении нейтрального статуса десяти российским легкоатлетам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки десяти российских легкоатлетов на допуск к международным соревнованиям на 2018 год в нейтральном статусе.

«IAAF отказала в подтверждении заявок десяти российским легкоатлетам. Всем спортсменам отказано в получении нейтрального статуса для выступления в международных стартах на 2018 год в связи с недостаточным временем пребывания в пуле тестирования», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

В удовлетворении заявки отказали следующим спортсменам: Анастасии Бородулиной (метание молота), Александре Бушковой, Анастасии Калашниковой и Юлии Туровой (все — спортивная ходьба), Дмитрию Желябину (прыжок с шестом), Артёму Лукьяненко (многоборье), Алексею Реункову и Татьяне Вилисовой (бег на длинные дистанции), Елене Соколовой (прыжки в длину) и Алексею Худякову (метание диска).

Ранее сообщалось, что Елена Слесаренко дисквалифицирована на четыре года за допинг.