«Хьюстон» переиграл «Голден Стэйт» во втором матче плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» в родных стенах переиграл «Голден Стэйт Уорриорз» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 127:105.

В составе «Хьюстона» дабл-дабл оформил Джеймс Харден (27 очков, 10 подборов), его партнёр Эрик Гордон набрал 27 очков.

Самым результативным у «Голден Стэйт» стал Кевин Дюрэнт, набравший 38 очков.

Счет в серии до четырёх побед стал равным — 1:1. Следующая встреча пройдёт на площадке «Голден Стэйт Уорриорз» 20 мая.

Ранее «Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НБА.