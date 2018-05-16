«Бостон» удвоил преимущество в противостоянии с «Кливлендом» во втором матче серии плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 107:94.

Самым результативным игроком стал форвард проигравшей команды Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл из 42 очков.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Бостона».

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в первой игре полуфинала НБА.