«Бостон» удвоил преимущество в противостоянии с «Кливлендом» во втором матче серии плей-офф НБА
«Бостон Селтикс» обыграл «Кливленд Кавальерс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счётом 107:94.
Самым результативным игроком стал форвард проигравшей команды Леброн Джеймс, сделавший трипл-дабл из 42 очков.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Бостона».
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в первой игре полуфинала НБА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен