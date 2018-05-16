Теннисистка Плишкова выместила злость после поражения на турнире в Риме на судейской вышке

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова после поражения от представительницы Греции Марии Саккари во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме нанесла несколько ударов по судейской вышке.

В концовке третьего сета, в одном из розыгрышей Плишкова попала в линию, но судья зафиксировал аут. Чешка долго спорила, но решение не было изменено. Хотя повтор чуть позже показал, что она была права — мяч попал в корт. В итоге Плишкова проиграла гейм, а затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

После игры спортсменки пожали друг другу руки, но Плишкова не подала руки судье. Вместо этого она трижды ударила по судейской вышке ракеткой, в результате чего образовалась дыра.

Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова проиграла Анетт Контавейт на теннисном турнире WTA в Риме.

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