Теннисистка Плишкова выместила злость после поражения на турнире в Риме на судейской вышке
В концовке третьего сета, в одном из розыгрышей Плишкова попала в линию, но судья зафиксировал аут. Чешка долго спорила, но решение не было изменено. Хотя повтор чуть позже показал, что она была права — мяч попал в корт. В итоге Плишкова проиграла гейм, а затем Саккари взяла свою подачу и выиграла матч со счётом 6:3, 3:6, 5:7.
После игры спортсменки пожали друг другу руки, но Плишкова не подала руки судье. Вместо этого она трижды ударила по судейской вышке ракеткой, в результате чего образовалась дыра.
Karolina Pliskova unleashes rage upon umpire's chair: https://t.co/E8UFmRBU4Ypic.twitter.com/Tb1qioZ3dE— Deadspin (@Deadspin) 16 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Светлана Кузнецова проиграла Анетт Контавейт на теннисном турнире WTA в Риме.