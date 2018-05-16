Кузнецова проиграла Контавейт на теннисном турнире WTA в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 7:5, 7:5. Следующей соперницей Контавейт станет либо американка Винус Уильямс, либо россиянка Елена Веснина. Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира в Риме.